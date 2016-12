Joop Gall hoopt op snelle kans in Nederland

Joop Gall

VOETBAL - Het ticket is al geboekt. Op 13 januari vliegt Joop Gall in principe terug naar Kiev voor de tweede seizoenshelft bij zijn club FC Stal. In principe, want als het aan de oud-trainer van Veendam en FC Emmen ligt traint hij in het nieuwe jaar een Nederlandse club.

"Het is niet zo dat ik weg moet of ik ongelukkig ben bij mijn huidige club. Integendeel. De clubleiding is tevreden over me. De doelstelling die er ligt is, ook nadat ik hoofdtrainer werd (na het snelle vertrek van Erik van der Meer), onveranderd: handhaving. Dat moeten we ook kunnen realiseren. We zijn dan ook prima uit elkaar gegaan na de laatste wedstrijd.



Urenlang in de trein

Het grote probleem is de manier waarop ik moet werken. Bijvoorbeeld het reizen. Zelfs voor een training zijn we uren onderweg." FC Stal is een club uit de stad Dniprodzerzjynsk, maar de thuisduels en ook de trainingen worden voornamelijk in en rondom Kiev afgewerkt in verband met de aanleg van een nieuw complex. Voor een thuisduel zit Gall met zijn selectie zo'n zes uur in de trein.



Communiceren

Daarnaast is het communiceren met de spelers verre van ideaal. "Ik werk over het algemeen met een tolk en dat is voor een trainer zoals ik ben toch lastig. Ik wil gevoel en emotie overbrengen om zo mijn spelers beter te maken. Dat is met een tolk erbij heel erg lastig."



Met Fortuna Sittard in de eredivisie

In het tweede jaar dat FC Stal op het hoogste niveau speelt (de Premier League, met tegenstanders als Shakhtar Donetsk en Dynamo Kiev) staat de club op de negende plaats. Met nog vier duels voor de boeg is er nog een kleine kans om de play-offs te halen en anders speelt de club in de degradatiepoule. "Niet zo gek", aldus Gall. "Je kunt het eigenlijk zo zien: ik speel met een club als Fortuna Sittard in de eredivsie. En toch worden we geen enkel duel weggespeeld. Als we verliezen dan doen we dat met slechts één doelpunt verschil."



Transfervrije status

Nadat de clubleiding van FC Stal in augustus bij Joop Gall aanklopte om het hoofdtrainerschap over te nemen van Van der Meer drong de coach erop aan dat hij in zijn contract een transfervrije status kreeg. "Op het moment dat ik het aanbod kreeg was ik er eigenlijk nog maar net en was er nog veel onzeker. Daarnaast wilde ik gewoon de mogelijkheid houden om in te gaan op een mooie uitdaging in Nederland. Uiteindelijk kom ik daar het best tot mijn recht als coach. Ergens hoop ik dat die kans zich binnenkort voordoet. Of laat ik het anders zeggen: als er een club geïnteresseerd is, dan ga ik graag in gesprek", besluit Gall.