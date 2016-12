Burgemeester Thijsen van Tynaarlo wil dat meer partijen investeren in vliegveld Eelde

TYNAARLO - Burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo probeert meer partijen te vinden die willen investeren in Groningen Airport Eelde.

Dat is volgens hem de opdracht die de gemeenteraad hem heeft meegegeven.Volgens Thijsen is de gemeenteraad niet tegen investeren in het vliegveld, maar wil de raad niet op voorhand het risico lopen als gemeente voor alle kosten op te draaien.“De gemeenteraad wil dat het draagvlak onder het noordelijk bedrijfsleven zich niet alleen uit in mondelinge steun, maar ook in een financiële toezegging. Daarnaast vindt men dat meer noordelijke gemeenten en ook de provincie Friesland mee zouden moeten investeren, als de luchthaven zo belangrijk is voor de economie van Noord-Nederland”, aldus Thijsen.Thijsen hoopt over niet al te lange tijd de raad een concreet plan te kunnen aanbieden. "De raad zegt, zoek geld ook elders en ik vind dat niet onredelijk klinken. Ik denk dat er een reële kans is dat ik slaag. Ik verwacht dat er over een maand of drie een plan ligt."