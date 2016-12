Jan Fonhof uit Weerdinge op lijst van 50Plus

Jan Fonhof staat op de vijftiende plaats van de kandidatenlijst voor de verkiezingen (foto: ANP/Bart Maat)

DEN HAAG/WEERDINGE - Jan Fonhof (61) uit Weerdinge is door de politieke partij 50Plus op de vijftiende plaats gezet van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017.

Fonhof is belastingexpert en zit namens 50Plus ook in het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s.



Fonhof is afkomstig uit Emmen en was secretaris Ondernemingsraad Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) en lid van landelijke Groepsondernemingsraad Belastingdienst. Hij wil zich inzetten voor de aanpak van zwart geld.



Andere Drenten op de kandidatenlijst van 50Plus zijn Harry Siepel uit Emmen (21e plaats) en Frans Bergwerf uit Beilen (36e plaats).