Meppeler en Steenwijker drukkerijen gaan samen verder

Drukkerij Ten Brink in Meppel en de Steenwijker drukkerij Bariet gaan samen (foto: archief RTV Drenthe)

MEPPEL - Drukkerij Ten Brink Offset BV in Meppel en de Steenwijker drukkerij Bariet gaan samen.

De bedrijven gaan in het huidige pand van Ten Brink in Meppel verder onder de naam Bariet Ten Brink BV. Een fusie is nodig om het productieproces te optimaliseren en om werkaanbod te kunnen garanderen.



De twee specialismen van de bedrijven blijven ook in de nieuwe samenstelling gehandhaafd. Bariet verhuisde in 2011 na de overname van de failliete drukkerij Gorter van Ruinen naar Steenwijk.



Bij de fusie tussen het Meppeler Ten Brink en Bariet, die in maart 2017 afgerond moet zijn, vinden geen gedwongen ontslagen plaats. Er werken na de fusie bijna 200 mensen, maar de drukkerij in Meppel hoeft niet uitgebreid te worden.