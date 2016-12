D66 wil structurele afspraken tussen veteranenopvang en gemeente

ASSEN - D66 in Assen wil weten waarom de gemeente nog steeds geen structurele afspraken heeft met veteranenopvang De Compound over de financiën.

Burgemeester Marco Out heeft volgens D66 in november aangegeven dat een oplossing in zicht was. De partij vraagt het college verder om de financiering voor 2017 en verder te garanderen. De vragen worden morgen gesteld tijdens de raadsvergadering in Assen en mede ingediend door de fracties van PLOP, PvdA, CDA, ChristenUnie en OpAssen.De bewoners van veteranenopvang De Compound in Assen verkeren in grote onzekerheid over hun toekomst, omdat de financiering voor 2017 nog niet rond is. In het opvanghuis wonen 10 veteranen met een oorlogstrauma. De mannen werden door Nederland naar oorlogsgebieden zoals Bosnië en Libanon gestuurd.De huisvesting en zorg voor de mannen werd vroeger betaald door het rijk, maar sinds vorig jaar zijn gemeenten daar verantwoordelijk voor. Volgens De Compound is de oorzaak van de financiële problemen keer op keer het getouwtrek over wie voor de kosten moet opdraaien: de gemeente waar de veteraan vandaan komt, de gemeente Assen of een andere partij. Begin dit jaar speelden dezelfde problemen bij De Compound.