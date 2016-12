Gemeente Emmen doet niets met uitspraak Raad van State over mogelijk illegaal gebouw

EMMEN - De gemeente Emmen heeft nog steeds geen onderzoek gedaan naar een mogelijk illegale loods en illegale garageactiviteiten bij een huis aan de Zwarteweg in Nieuw-Amsterdam.

De Raad van State had de gemeente in september opgedragen om voor 14 december een onderzoeksrapport op te sturen. Die termijn is niet gehaald, deelt de Raad van State vandaag mee. Het rechtscollege geeft de gemeente een nieuwe kans. Emmen krijgt nu opnieuw zes weken de tijd.De Raad van State wil al sinds december vorig jaar dat de gemeente ingrijpt bij een langslepende burenruzie aan de Zwarteweg. Buren klagen sinds 2013 over gesleutel aan auto’s op het terrein van hun buurman die daar een garagebedrijf lijkt hebben. Ze willen ook dat een loods wordt gesloopt. Omdat de gemeente er niets aan doet, stapten ze naar de Raad van State.