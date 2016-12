Cel voor bedreigen medewerkers azc Aalden

Een 29-jarige Marokkaanse man moet vier weken de cel in (foto: Pixabay)

ASSEN - Een 29-jarige man uit Marokko moet voor het bedreigen van twee medewerkers van het asielzoekerscentrum in Aalden vier weken de cel in.

De asielzoeker stond op 2 december in het centrum met een mes te zwaaien. Hij bedreigde daarmee de medewerkers. Hij riep in zijn moedertaal op een boze toon woorden, maar die werden niet verstaan. Van woordelijke bedreigingen werd de man daarom vrijgesproken.



Overlast

Hij had teveel gedronken, zei de man tegen de rechter. Volgens de politie maakt hij deel uit van een groep asielzoekers uit de zogenoemde veilige landen, die in Nederland voor veel overlast zorgt. De mannen komen via onder meer Duitsland en Frankrijk ons land binnen en vragen hier asiel aan. In de meeste gevallen wordt die aanvraag afgewezen. In de tussentijd zorgt de groep voor veel overlast.



Lagere straf

De officier eiste voor de woordelijke bedreiging en bedreiging met een wapen een celstraf van twee maanden. De rechter gaf een lagere straf, omdat zij minder bewezen acht.