Sterk Meppel wil kunstgras vervangen ondanks advies RIVM

Sterk Meppel wil het kunstgras zo snel mogelijk vervangen (foto: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

MEPPEL - De fractie van Sterk Meppel roept het college op om onderzoek te doen naar de rubberkorrels in de kunstgrasvelden in Meppel.

Sterk Meppel wil het kunstgras zo snel mogelijk vervangen. "Met de gezondheid van jonge kinderen kun je niet voorzichtig genoeg zijn", aldus de partij. "Ondanks dat het RIVM aangeeft dat het veilig is om te spelen op kunstgras, geeft het instituut zelf ook al aan dat er geen volledig beeld van de situatie is en dat er goed naar de normen moet worden gekeken", stelt de fractie.



Volgens Sterk Meppel zijn de huidige normen vastgesteld voor industriële doeleinden. Ze wijst ook op het feit dat de Meppeler velden geen deel uitmaken van het onderzoek. "We weten niet hoeveel risico de sportende jongeren lopen."



Morgenavond beslist de gemeenteraad in Meppel over het voorstel.