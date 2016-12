Nieuwe Schotse hooglanderstiertjes grazen in Drentse wei

De drie Schotse hooglanderstiertjes worden losgelaten in de wei (foto: Stichting Het Drentse Landschap)

ASSEN - Stichting Het Drentse Landschap heeft drie Schotse hooglanderstiertjes naar Drenthe gehaald.

De stiertjes moeten zorgen voor nieuw bloed in de veestapel van de stichting. De dieren worden uitgezet in de buurt van Hooghalen.



'Natuurlijke beheerders'

De inbreng van de langharige grazers in de natuur is onmiskenbaar. Het Drentse Landschap heeft momenteel een kudde van ruim 200 Schotse hooglanders verspreid over diverse natuurterreinen. De dieren voldoen volgens de stichting prima als 'natuurlijke beheerders' van de gebieden.



Hooglanders

Als bepaald is in welk gebied de kudde wordt ingezet, blijven ze als groep bij elkaar. Hooglanders worden gemiddeld 15 tot 20 jaar oud. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw haalde Het Drentse Landschap voor de eerste keer twintig Schotse hooglanders naar Drenthe.