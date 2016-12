Honderd miljoen kerstkaarten zorgen voor drukte in postcentrum Assen

Er wordt hard gewerkt om alle kerstkaarten op tijd te bezorgen (foto: Robbert Oosting)

ASSEN - Mensen sturen jaarlijks steeds minder kerstkaarten. Door de komst van onder andere Facebook en Whatsapp is het gemakkelijker om even kort een berichtje te sturen.

Toch is de week voor Kerst nog altijd de drukste tijd van het jaar voor de sorteercentra en de postbodes. Ook op het depot in Assen merken ze de drukte.



Honderd miljoen kerstkaarten

Vestigingsmanager Reno Papa weet dat maar al te goed. "We krijgen meer dan het dubbele aantal stuks post per dag. Ongeveer 100 miljoen dit jaar aan kerstkaarten die we in anderhalve week proberen weg te krijgen." Meer dan de helft van alle poststukken zijn kerstkaarten. "Deze periode heb je altijd wat minder zakelijke post. Een hoop bedrijven gaan een aantal dagen dicht rond de kerst, dus het zijn hoofdzakelijk kerstkaarten."



Goede voorbereiding

Vlak voor de zomervakantie beginnen de sorteerbedrijven met plannen voor komende kerst. Als de kerstdagen ten einde zijn, wordt er vrij kort daarop al gekeken naar volgend jaar. "We starten in januari al met de evaluatie, wat ging er goed en wat kan er beter. En dat gaat het hele jaar door", zegt Papa.



Internet bedreigt papier

Ondanks de gigantische hoeveelheid kerstkaarten blijft de komst van de sociale media een bedreiging voor de fysieke kerstkaarten. "We zien toch elk jaar een verkeersdaling van een paar procent. Ook met kerst", vertelt Papa. Toch blijven de meeste mensen gewoon schrijven.



"De charme van een kaartje is toch dat je ‘m naast de kerstboom aan een waslijn kunt hangen. Er zijn heel veel mensen die kaartjes bewaren en die vinden het toch heel leuk om gewoon een kaartje te krijgen", aldus de vestigingsmanager.