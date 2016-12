Kans op kunstijsbaan in Hoogeveen bijna verkeken

HOOGEVEEN - Helemaal over en uit is het nog niet, maar de kans dat Hoogeveen een kunstijsbaan krijgt is heel erg klein geworden. De Rabobank wil geen geld steken in het plan en zonder een substantiële bijdrage van de gemeente lijkt het plan niet rond te komen.

Betrokkenen melden RTV Drenthe dat de Rabobank in beeld was voor de bouw en exploitatie van de ijsbaan. De Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen hoopte op een goedkope lening. Maar na doorrekening van de plannen ziet de Rabobank daarvan af.Dat is slecht nieuws voor de stichting en voor de gemeente Hoogeveen die koortsachtig overleggen over de ontstane situatie. De fractievoorzitters van de politieke partijen in Hoogeveen zijn vanavond voor een spoedbijeenkomst naar het gemeentehuis geroepen.De stichting moet voor het nieuwe jaar de plannen inleveren bij het provinciebestuur. Of dat gaat lukken lijkt nu af te gaan hangen van of de gemeente fors meer geld wil gaan bijleggen. Om hoeveel geld het precies gaat wil stichtingsbestuurslid Gerard Fidom niet zeggen.Eerder zag ook een aantal grote bedrijven in Hoogeveen en omgeving af van deelname aan de plannen. Begin dit jaar bleken door de gemeente aangestelde financiële adviseurs al snel niets te zien in de plannen. En tenslotte leverde crowdfunding lang niet het gehoopte bedrag op.Stichtingsbestuurslid Fidom denkt nog altijd uiterlijk 31 december het plan rond te hebben voor het complex dat het Kleine Bols IJsstadion zou moeten gaan heten. Waarschijnlijk gaat het rond de 14 miljoen euro kosten.De kans op een gemeentelijke bijdrage is klein, want veel geld heeft de gemeente Hoogeveen nu eenmaal niet. Het komt vaker voor dat beleidsvoorstellen sneuvelen omdat Hoogeveen de financiën niet rond krijgt.Het is nu aan de raadsfracties om te bepalen of er voor de kunstijsbaan een uitzondering gemaakt kan worden. Hoogeveen zou zich dan in de schulden moeten steken. Dat besluit zou nog deze week moeten worden genomen.Naast Hoogeveen is ook Assen in beeld voor de bouw van een nieuw kunstijsbaancomplex. Ook die plannen zijn onzeker. Beide steden moeten haast maken met een onderbouwd plan, anders dreigt de provincie Drenthe de 5 miljoen die zij dit jaar voor de bouw van een ijsbaan heeft gereserveerd, niet te verstrekken.Als Hoogeveen en Assen er niet in slagen nog dit jaar met een goed onderbouwd voorstel naar de provincie te komen, zullen Provinciale Staten opnieuw moeten kijken of de provincie kan bijdragen in de realisering van een nieuwe kunstijsbaan.