Eigenaren Villa van Streek in Borger stoppen ermee

Villa van Streek in Borger (foto: archief RTV Drenthe / Jeroen Willems)

BORGER - Joke en Hans Agterberg (beiden 65) stoppen eind deze maand met hun restaurant en winkel Villa van Streek in Borger. Ze vinden dat het moment is gekomen om iets anders te doen.

Het duo besloot de oude marechausseekazerne in 2011 te kopen. Ze hadden op dat moment geen horeca-ervaring, maar in de afgelopen vijf jaar is Villa van Streek uitgegroeid tot een begrip in Borger. "De combinatie brasserie, winkel en tuin maakten de streek letterlijk en figuurlijk zichtbaar en proefbaar", vertellen Joke en Hans Agterberg.



Na vijf jaar besluiten ze te stoppen met het restaurant. Het pand staat te koop. "Wonen, kantoor, winkel, horeca, een praktijk. Het kan er allemaal. Er zijn geïnteresseerden, maar belangstellenden kunnen zich nog melden", zeggen ze.



Tot de jaarwisseling blijft Villa van Streek in Borger open.