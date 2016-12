Aannemer BAM legt 430 kilometer glasvezel in Midden-Drenthe

BEILEN - Aannemer BAM gaat het glasvezelnetwerk in de gemeente Midden-Drenthe aanleggen. Beide partijen ondertekenden vanavond een contract.

Als het weer mee zit, begint het bedrijf in februari met het aanleggen van 430 kilometer in de gehele gemeente. Alle 5500 huishoudens worden op het netwerk aangesloten."Dit is echt een mijlpaal", zegt man van het eerste uur, Peter de Vries van coöperatie Sterk Midden-Drenthe. Bijna vijf jaar geleden begon De Vries met een burgerinitiatief om te kijken of er animo was voor glasvezel. En dat was zo. Tientallen vrijwilligers meldden zich en gingen langs de deuren om mensen te strikken voor een abonnement."We hebben nu 3500 abonnementen", vertelt De Vries. "Maar daar komen ongetwijfeld nog meer bij." Inwoners van de gemeente kunnen meedoen in een pilot, waarbij ze tijdelijk gratis gebruik kunnen maken van het glasvezel."Dit is een mooi, groot project voor ons", zegt BAM-directeur Bart Haaksman. Haaksman verwacht dat heel Midden-Drenthe eind volgend jaar glasvezel heeft.