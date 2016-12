Gratis een 'tweede winkel' voor middenstand Hoogeveen

Mark Turksema (rechts) bij de opening van de PIN-shop (foto: Hielke Meijer / RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - In de Hoofdstraat in Hoogeveen is vanmiddag de eerste PIN-shop van Nederland geopend. En nee, dat is geen winkel waar alleen met de pinpas betaald kan worden.

"Het is een soort outlet of een pop-up store, maar dan gevuld met artikelen van de plaatselijke middenstand", legt initiatiefnemer Mark Turksema uit. "Samen hebben de winkeliers er als het ware een tweede winkel bij, maar dan zonder kosten en zonder gedoe, want wij regelen alles voor ze."



Waarom is het nodig?

"Winkeliers hebben natuurlijk ook een eigen winkel, maar die winkel is nooit zo groot dat ze alle spullen kwijt kunnen en soms blijven er ook wat spulletjes liggen", zegt Turksema. "Die nemen wij mee en verkopen wij dan voor een afgesproken prijs in de PIN-shop."



Turksema wil hiermee wat doen aan de leegstand van winkelpanden in het centrum. "En we kunnen hiermee ook wat doen voor de plaatselijke middenstand. Want ze krijgen bij ons toch iets meer dan wanneer ze hun artikelen door een opkoper laten meenemen", zegt hij.



Blij

Jannie Schenkel van de Livera is er blij mee: "Ik denk dat elke winkelier wel dingen heeft waarvoor hij geen ruimte meer heeft, of die niet meer helemaal in de collectie passen. En als je dat dan kunt verkopen in je eigen plaats, en ook aan je eigen klanten, dan vind ik dat wel een aanvulling op de mogelijkheden die we zelf hebben."



Ze vindt het goed dat voor het concept een leegstaand pand wordt gebruikt. "Wij zijn als winkeliers natuurlijk hartstikke blij dat het weer gevuld is en dat er reuring is. Ik heb ook goede reacties van andere ondernemers gehoord en ik heb ook gezien dat er vanuit allerlei branches dingen zijn ingebracht."



Leren

De PIN-shop is daarnaast een plek waar leerlingen van de business school van het Alfa-college ervaring kunnen opdoen. "Dat vind ik echt hartstikke leuk", zegt Schenkel. "Dat zijn toch de ondernemers van de toekomst". Daarnaast kunnen mensen via het UWV er een leer-werkstage doen. "Het mes snijdt aan wel zeven kanten, geloof ik", aldus Turksema.