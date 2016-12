Gemeenteraad Groningen wil investeren in vliegveld Eelde

GRONINGEN - De gemeenteraad van Groningen heeft vandaag ingestemd met het investeringsvoorstel voor Groningen Airport Eelde.

Dat meldt RTV Noord . Alleen collegepartij GroenLinks en oppositiepartijen SP, 100 procent Groningen en Partij voor de Dieren stemden tegen.De instemmers stellen wel voorwaarden aan de investering. Cruciaal is dat ook het bedrijfsleven investeert. De tweede voorwaarde is dat bekeken wordt of de kosten voor veiligheid op het vliegveld voor rekening van de overheden kunnen komen, zoals bijvoorbeeld voor de brandweer. Zonder die kosten zou het makkelijker zijn Eelde rendabel te krijgen. De laatste voorwaarde is dat ook wordt geïnvesteerd in duurzaamheid.De gemeente Groningen moet de komende maanden met deze voorwaarden aan de slag. Over een maand over vijf besluit de raad over een concreet voorstel voor de investering in Eelde. Dan is ook duidelijk om welk bedrag het precies gaat. Als het bedrijfsleven tegen die tijd nog niet over de brug is gekomen, is het nog maar de vraag of de Groninger gemeenteraad Eelde echt steunt.Eerder deze maand werd bekend dat de provincie Drenthe ook wil investeren. De gemeente Tynaarlo kiest niet voor een investering in Groningen Airport Eelde.