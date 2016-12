Messenzwaaiende asielzoeker: 'Ik word behandeld als terrorist'

ASSEN - Een asielzoeker die begin deze maand met twee messen liep te zwaaien bij een bushalte in Ter Apel moet twee maanden de cel in.

Dat heeft de snelrechter in Assen woensdag besloten, meldt RTV Noord De 21-jarige Marokkaan bedreigde op dinsdag 6 december twee medewerkers van Stichting Veiligheidszorg Drenthe met een mes, door stekende bewegingen en snijgebaren te maken. Dat gebeurde bij een bushalte aan de Westerstraat in Ter Apel. De verdachte was even daarvoor uit de bus gezet omdat hij geen geldig vervoersbewijs had.In een poging de messen af te pakken, ontstond een worsteling waarbij een van de beveiligers een klap kreeg.De verdachte verblijft volgens het Openbaar Ministerie sinds kort in Nederland en moet formeel nog asiel aanvragen. "Meneer heeft zich vanaf dag één dat hij hier is verderfelijk gedragen. Zijn gedrag wakkert niet alleen gevoelens van onveiligheid aan, het ondermijnt ook het draagvlak voor asielzoekers in onze samenleving", aldus de Officier van Justitie.Volgens het OM is de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar. "Maar tbs is in dit geval niet aan de orde. Een tbs-maatregel is gericht op terugkeer in de maatschappij. Dat zou betekenen dat verdachten ook in aanmerking komt voor proefverlof. Maar dat is voor deze categorie asielzoekers onmogelijk omdat ze niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Als er een behandeling nodig is, dan moet dat in het land van herkomst gebeuren."Volgens de verdachte, die tijdens de zitting trouwens handboeien droeg, mankeert hem niets. "Ik heb de messen laten zien omdat ik mezelf pijn wilde doen. Ik wilde een einde aan m'n leven maken omdat ik het allemaal niet meer zie zitten. Ik wilde hier een nieuwe toekomst opbouwen, maar vanaf de eerste dag word ik in Nederland behandeld als de eerste de beste terrorist."De verdachte gaf aan dat hij zo snel mogelijk terug wil naar Marokko: "Ik mis mijn familie." Maar eerst moet hij zijn gevangenisstraf van twee maanden uitzitten. Daarna wordt hij waarschijnlijk uitgezet naar Duitsland, het land waar hij in eerste instantie asiel heeft aangevraagd.