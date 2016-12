Kerstviering in centrum van Meppel afgelast uit angst na aanslag Berlijn

MEPPEL - Het grote kerstfeest dat morgenavond met drieduizend kinderen en hun ouders in het centrum van Meppel gevierd zou worden, gaat uit veiligheidsoverwegingen niet door.

Directeur Herman Langhorst van het christelijk basisonderwijs in Meppel heeft dit na uitgebreid overleg met de gemeente Meppel en verschillende hulpdiensten besloten.De discussie over het al dan niet door gaan van het kerstfeest op het Kerkplein in hartje Meppel, is op gang gekomen nadat maandag twaalf mensen om het leven kwam toen een vrachtwagen inreed op een kerstmarkt in Berlijn.Volgens Langhorst zit door het gebeurde in Berlijn de schrik er ook bij ouders en kinderen in Meppel flink in. "Stel je voor dat er, door wat dan ook, in de menigte met ook veel jonge kinderen paniek ontstaat. En daarbij komt ook nog eens dat het vieren van Kerst bij bepaalde groepen ter discussie staat. We willen geen enkel risico lopen dat er ook maar iets gebeurt."