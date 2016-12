Westerveld krijgt weg bij Wilhelminaoord van de provincie

Koningin Wilhelminalaan nu van de gemeente Westerveld (foto: archief RTV Drenthe)

WILHELMINAOORD - De gemeente Westerveld is een weg rijker. De Koningin Wilhelminalaan tussen Frederiksoord en de Friese grens is vanmiddag overgedragen aan de gemeente.

De doorgaande weg van Frederiksoord naar Noordwolde was tot vandaag eigendom van de provincie Drenthe. Die wilde er wel van af. Samen met de gemeente zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop dat zou gebeuren.



Symbolisch stukje asfalt voor wethouder

Zo heeft de provincie voor ruim een miljoen de weg helemaal vernieuwd. "En dat is binnen het budget", volgens gedeputeerde Henk Brink. Hij overhandigde symbolisch vanmiddag in Wilhelminaoord een stukje nieuw asfalt aan wethouder Homme Geertsma van Westerveld.



Inwoners van de dorpen Frederiksoord en Wilhelminaoord protesteerden eerder tegen de plannen voor de weg. Vooral het weghalen van alle verlichting was ze een doorn in het oog.



Er wordt te hard gereden

De lantaarnpalen zijn uiteindelijk voor een groot deel gebleven. Volgens voorzitter Jaap Strik van Dorpsgemeenschap Frederiksoord/Wilhelminaoord is het een mooie weg geworden. "Er zouden alleen wat meer 60-kilometerborden moeten worden geplaatst."



De Koningin Wilhelminalaan is een bijna kaarsrechte weg die uitnodigt om hard te rijden. Bij controles zijn de afgelopen weken meerdere bekeuringen uitgedeeld.

Door: Andries Ophof Correctie melden