Staatssecretaris in gesprek met gemeenten over veteranenopvang

ASSEN - Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid gaat nog dit jaar in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de situatie bij De Compound in Assen.

Tweede Kamerlid Vera Bergkamp van D66 stelde vanavond vragen over de situatie bij de veteranenopvang in Assen, waar oud-militairen met een oorlogstrauma wonen. Een aantal bewoners heeft geen idee of ze begin volgend jaar nog een budget krijgen om zorg in te kopen bij De Compound. "Zo vlak voor de Kerst zorgt dat voor een hoop onnodige stress", aldus Erik Vels van De Compound.De situatie wordt veroorzaak door getouwtrek over wie de behandeling en opvang voor de getraumatiseerde veteranen moet betalen. Gemeenten wijzen in sommige gevallen naar elkaar. De problemen lijken sterk op de perikelen van begin dit jaar . De Compound dreigde toen door geruzie over geld te moeten sluiten.Mede door inzet van de politiek in Den Haag en de gemeentelijke politiek in Assen werd gezocht naar een manier om de problemen weg te nemen, maar dat is niet gelukt. Een woordvoerder van de gemeente Assen laat weten dat de gemeente nog steeds bezig is met de zaak. In de gemeenteraad worden morgen door verschillende partijen vragen gesteld over de gang van zaken rond De Compound.De staatssecretaris laat de Tweede Kamer nog voor 2017 weten wat de uitkomst van het gesprek is.