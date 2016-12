Ilse Paulis verslaat Lois Abbingh op Sportgala

Ilse Paulis toont haar gouden medaille (foto: archief RTV Drenthe)

ROEIEN/HANDBAL - Roeister Ilse Paulis uit Dalen is samen met haar teamgenoot Maaike Head gekozen tot Sportploeg van het Jaar.

Zij kregen de meeste stemmen van de aanwezige sporters en vakjury tijdens het Sportgala in de Amsterdamse RAI.



Aanhouder wint

Oud-schaatskampioene Marianne Timmer overhandigde de bijbehorende Jaap Eden Trofee aan de roeidames, die op de Olympische Spelen goud wonnen in de klasse lichte dubbeltwee. Paulis dankte coaches, familie en vrienden. "Zonder hen was dit niet gelukt. De aanhouder wint, dat is weer eens gebleken. Het was een prachtig jaar en deze trofee blijft ons daar aan herinneren."



Abbingh

Het duo versloeg in de verkiezing onder meer oud-E&O-speelster Lois Abbingh. De handbaldames eindigden als vierde op de Olympische Spelen; de beste prestatie voor een Nederlands handbalteam ooit.



Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen waren ook genomineerd voor de titel Sportploeg van het Jaar. Zij wonnen in Brazilië een bronzen medaille.