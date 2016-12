Kniehevelpers is nieuwe aanwinst Drukkerijmuseum Meppel

MEPPEL - Het Drukkerijmuseum in Meppel is de nieuwe eigenaar van een kniehevelpers uit 1835.

De pers stond sinds 1986 in de entreehal van het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) in Amstelveen. De KVGO verhuist en dus is er geen ruimte meer voor de drukpers.Het museum in Meppel is blij met de kniehevelpers en noemt het een welkome aanvulling op de bestaande collectie.