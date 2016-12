Ben Batterink weer op eigen benen; Meertens verlengd bij Gieten

VOETBAL - Ben Batterink wordt met ingang van seizoen 2017/2018 de trainer van zaterdagderdeklasser Vitesse’63. Hij volgt Johan Knoll op die vier seizoenen trainer is geweest bij de club.

Martin Drent blijft bij DZOH

de trainerscarrousel draait volop: het overzicht

Batterink is sinds de zomer van 2014 assistent-trainer van Karlo Meppelink bij zaterdag 1e klasser HZVV en was eerder hoofdtrainer bij Erica'86, Avereest en sv Pesse.Jouke Jan Meertens blijft bij zondagderdeklasser vv Gieten. De oud-speler van de club is bezig aan zijn derde jaar als eindverantwoordelijke. Daarvoor was hij assistent bij het eerste elftal bij de huidige nummer 4 van de 3e klasse C.