Oud-dierentuindirecteur Aleid Rensen (77) is overleden

EMMEN - Aleid Rensen, voormalig directeur van het Noorder Dierenpark in Emmen is afgelopen dinsdag overleden.

Tussen 1970 en 1995 vormde Aleid Rensen samen met haar man Jaap de directie van het park in het centrum van Emmen.Aleid Digna Rensen-Oosting is de dochter van Willem Oosting, de man die in 1935 de dierentuin in Emmen begon. Toen de bezoekersaantallen eind jaren '60 terugliepen, namen Jaap en Aleid het stokje over. Onder hun leiding breidde het park uit en werd het zeer succesvol.De nadruk kwam te liggen op betere verblijven voor de dieren en educatie. Onder leiding van het echtpaar Rensen werden onder meer de savanne aangelegd en het Biochron geopend.Het park werd ook bekender doordat Rensen vanaf 1971 regelmatig te gast was in het tv-programma. In de uitzendingen nam ze vaak bijzondere dieren mee.Nadat Rensen en haar man in 1995 afscheid namen van de dierentuin, bleef ze actief. Ze was onder meer voorzitter van het Drentse Landschap. Bij haar aftreden in 2006 krijgt ze de Drentse Erepenning.In 2013 komt Aleid Rensen met haar memoires in het boek. Met het boek wil ze de herinnering van de oude dierentuin in het centrum van Emmen levend houden. Jaap en Aleid vinden het verschrikkelijk dat het park verhuist.In juni van dit jaar verschijnt Rensen nog een keer in het openbaar. Samen met haar man Jaap opent ze symbolisch het oude dierenpark als stadspark.Aleid Rensen overleed na een kort ziekbed. Ze is 77 jaar geworden.