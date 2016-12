VVD baalt van gebrek aan kerstsfeer in Meppel

MEPPEL - De bruggen in Meppel zijn sfeervol verlicht, maar waar is de grote kerstboom op het Kerkplein? Waarom is er geen kerstmarkt, geen ijsbaan en geen kerstman?

De VVD in Meppel vindt dat de Kerst ver te zoeken is in de stad en stelt er vragen over aan het college van burgemeester en wethouders."De individuele winkelier en horecaondernemer doen onwijs hun best om het gezellig te maken. En Meppel is natuurlijk al prachtig van zichzelf. Maar wat ons betreft, had het beter gekund", zegt Annigje Udinga van de VVD. Udinga mist vooral een kerstboom, omdat die echt sfeerbepalend is volgens haar.In voorgaande jaren zag Meppel er beter uit tijdens de kerstdagen, volgens Udiga. "Toen hadden we ook een samenwerking met scholen die de boom optuigden en we hebben ijsbanen gehad. Dit jaar is er heel erg weinig en dat vinden we jammer. Met ons ook andere Meppelers en ondernemers. De wil is er wel, maar iedereen kijkt elkaar een beetje aan."Udinga wijt het gebrek aan kerstsfeer in Meppel aan het mislopen van geld uit een aanjaagfonds van de gemeente. Mensen met initiatieven voor de gemeente kunnen een beroep doen op het beschikbare geld."De aanvraag voor het kerstbudget is niet gehonoreerd en een bezwaar daarop ook niet. Winkeliers zeggen: 'Ik ga mijn eigen winkel gezellig maken, maar ik ga niet mee betalen aan activiteiten die Meppel-breed zijn'."Met nog drie dagen tot Kerst zal er dit jaar weinig meer veranderen. Maar voor volgend jaar hoopt de VVD op een uitbundiger Meppel tijdens de feestdagen. "We hopen dat vanuit allerlei geledingen de krachten worden gebundeld", vertelt Udinga.De partij stelt vanavond vragen tijdens de raadsvergadering. "Wij willen bijvoorbeeld van het college weten wat ze meer hadden kunnen doen en wat ze in de komende jaren willen doen."