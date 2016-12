Ongeluk met acht voertuigen bij Meppel

Een ravage op de A32 (foto: Van Oost Media) Ongeluk op de A32 (foto: Van Oost Media) Ongeluk op de A32 (foto: Van Oost Media) Ongeluk op de A32 (foto: Van Oost Media)

MEPPEL - Op de A32 tussen de afslagen Meppel en Meppel-Noord is vanochtend een ongeluk gebeurd, waarbij zeven auto's en een vrachtwagen betrokken waren.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Er zijn geen gewonden gevallen.



Via de vluchtstrook

Het ongeluk gebeurde in noordelijke richting. Het verkeer werd daar zo'n anderhalf uur lang over de vluchtstrook geleid omdat een van de rijstroken afgesloten was.



De weg was om 9.30 uur weer vrij.