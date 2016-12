Interieurbouwer campers (m/v)

Emmer-Compascuum - fulltime

Wilt u werken aan een fraai maatwerkproduct? Dan is deze vacature mogelijk interessant voor u! Voor een bedrijf dat interieurs inbouwt in campers zoeken wij een interieurbouwer of een secure timmerman die goed is in het fijne werk. De werkzaamheden vinden plaats in een ruime en verwarmde werkplaats. De werkzaamheden zijn fysiek niet zwaar in vergelijking met timmerwerkzaamheden in de bouw.Mail dan graag uw CV en motivatie naar werkgeversservicepunt-drenthe@uwv.nl U bent gemotiveerd en heeft zin om te werken - u heeft aantoonbare ervaring als timmerman of interieurbouwer - u bent secuur en heeft oog voor detail - u woont binnen een straal van 35 km rond Emmer-Compascuum.6254816