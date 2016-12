Schooldirecteur Meppel: Wij zwichten niet voor terreur

MEPPEL - Het afblazen van de grootschalige kerstviering voor schoolkinderen in Meppel is niet uit angst voor een terroristische aanslag. Dat zegt directeur Herman Langhorst van het christelijk basisonderwijs in Meppel.

Gisteren is besloten dat de kerstviering met tweeduizend kinderen en hun ouders in het centrum van Meppel niet doorgaat. "Het is een opmerkelijk besluit. Sommige mensen zeggen dat wij zwichten voor terreur. Maar dat is niet zo", zegt Langhorst.Inmiddels heeft de directeur al wat reacties gehad. Bijvoorbeeld van iemand die de maatregelen voorbarig vindt. "Maar ik beslis niet voor mezelf, maar voor een heleboel mensen", aldus Langhorst.De aanslag van maandag in Berlijn leidde ertoe dat de directeur aanklopte bij de gemeente. "Toen zijn we samen met hulpverleners gaan nadenken wat er gebeurt, als er iets onverwachts gebeurt op het plein, als dat helemaal vol is. Dan bestaat de kans dat mensen elkaar overlopen, zoals we hebben gezien bij de 4 meiherdenking in Amsterdam een paar jaar geleden Mensen zijn gewoon gespannen, merken we", zegt Langhorst."Voor ons was het doorslaggevende dat mensen waarschijnlijk in paniek raken als er iets onverwachts gebeurt. Dat risico wil ik gewoon niet nemen." De kerstactiviteiten gaan nu op aangepaste wijze door.Van een acute terreurdreiging is in Meppel elk geval geen sprake. "We hebben geen reden om te denken dat er daadwerkelijk iets gebeurt in Meppel op het gebied van terreur", zegt Langhorst.Ook burgemeester Richard Korteland laat weten dat er op geen enkele wijze een acute terreurdreiging is geweest in Meppel en dat hij begrip heeft voor het afgelasten van het kerstfeest.