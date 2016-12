Twee Drenten staan op kandidatenlijst PvdA

EELDERWOLDE/ASSEN - Kamerlid Harm Brouwer uit Eelderwolde staat op de 31e plek van de nieuwe conceptkandidatenlijst van de PvdA. Het Asser raadslid Cindy Vorselman staat op plek 42.

De PvdA publiceerde de lijst vandaag op haar website . Er waren nog twee Drentse kadidaten voorgedragen: het Hoogeveense raadslid Stan van Eck en Statenlid Rudolf Bosch. Maar zij zijn niet terug te vinden op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar.Dinsdag werd al bekend dat William Moorlag uit Winsum negende staat op de lijst. Moorlag is directeur van werkvoorzieningsschap Alescon in Assen.