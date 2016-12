Stelling: Verstandig dat Meppel de kerstviering voor schoolkinderen heeft afgelast

MEPPEL - Ruim tweeduizend basisschoolleerlingen en hun ouders zouden vanavond een groots kerstfeest vieren op het Kerkplein in Meppel. Zouden, want het feest is afgelast.

Directeur Herman Langhorst van het christelijk basisonderwijs in Meppel besloot gisteren in overleg met de gemeente en hulpdiensten het feest niet door te laten gaan De discussie kwam op gang na het drama op de kerstmarkt in Berlijn maandagavond. Daar kwamen twaalf mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond toen een vrachtwagen op de markt inreed.Langhorst laat weten niet bang te zijn voor een terroristische aanslag in Meppel, maar wil geen risico nemen dat er paniek ontstaat op het plein als er iets onverwachts gebeurt. "Als het plein vol is, bestaat de kans dat mensen elkaar overlopen, zoals we hebben gezien bij de 4 meiherdenking in Amsterdam een paar jaar geleden", aldus de schooldirecteur.Heeft hij gelijk? Of moeten dit soort evenementen juist wel doorgaan?