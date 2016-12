Luchtmobiele Brigade in Assen staat druk jaar te wachten

Een deel van 13 Infanterie bataljon Stoottroepen uit Assen (foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe) Militairen van 13 Infanterie Bataljon tijdens een oefening in de buurt van Assen (foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe)

ASSEN - Het bataljon van de Luchtmobiele Brigade in Assen heeft een druk jaar voor de boeg.

De militairen van 13 Infanterie Bataljon Stoottroepen uit Assen gaan aan het werk in Mali, Irak, Curaçao, op jungletraining in Belize en nemen deel aan een grote internationale oefening in Duitsland. "Op dit moment zijn we druk bezig om ons voor te bereiden om de missie naar Mali", vertelt de commandant van de militairen in Assen, luitenant-kolonel Gert Strick.



Ongeveer de helft van het bataljon gaat in 2017 op uitzending. "De andere helft blijft direct oproepbaar. Wij zijn op dit moment de snel inzetbare eenheid van de landmacht, als het gaat om nationale operaties en inzet in het kader van veiligheid in Nederland", aldus Stick. De militairen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om te helpen bij het vullen van zandzakken als een dijkdoorbraak dreigt, of bij terroristische dreiging.



Missies

Als de Tweede Kamer toestemming geeft gaan de militairen uit Assen deelnemen aan de missie Minusma van de Verenigde Naties (VN) in Mali. De VN proberen de veiligheid en stabiliteit in het Afrikaanse land te herstellen.



In Noord-Irak ondersteunt het bataljon uit Assen komend jaar Iraakse en Koerdische strijdkrachten met training en advies. De zogeheten Peshmerga vechten in dat gebied tegen terreurorganisatie IS.



Compagnie in de West op Curaçao is een uitzending die vier maanden duurt. De militairen bewaken daar de grens, het nationaal grondgebied en ondersteunen politie en justitie als dat nodig is.



Zorgen

De Stoottroepen verwachten het drukke jaar prima aan te kunnen, zeker omdat de missies niet als een verrassing komen. Zorgen zijn er wel over de aanwas van nieuwe manschappen. "Wij kunnen nog wel honderd mensen gebruiken komend jaar", vertelt commandant Strick. Op een bataljon dat zo'n vijfhonderd mensen telt lijkt dat heel veel. Toch denkt Strick niet dat missies in gevaar komen door gebrek aan mensen.



Oorzaak van de lagere instroom van nieuwe militairen is de aantrekkende economie. "We moeten concurreren met meer andere werkgevers", legt Strick uit. Op 1 februari houdt de eenheid een wervingsdag in Groningen.



Dieptepunt

De brigade staat ook komend jaar stil bij de dood van Kevin Roggeveld en Henry Hoving. De militairen van het bataljon in Assen kwamen om het leven bij een ongeluk met een mortier in Mali. "Met name tijdens deze dagen gaat ons medeleven uit naar de nabestaanden", stelt Strick.



De Onderzoeksraad voor Veiligheid is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk, dat in juli gebeurde tijdens een schietoefening. De klap van het verlies dreunt nog steeds na in Assen. Het verlies heeft het bataljon volgens luitenant-kolonel Strick wel sterker gemaakt. "Het maakt ons sterker, omdat we zien dat iedereen elkaars hand vastpakt en elkaar erdoorheen helpt."



Het is nog niet bekend wanneer de onderzoeksraad het onderzoek heeft afgerond.

Door: Jeroen Kelderman