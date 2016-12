'Afgelasten kerstviering past niet bij kerstgedachte'

Meningen in Meppel zijn verdeeld over afgelasten kerstevent (foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen)

MEPPEL - Van 'zwichten voor de angst' tot 'respect voor de keuze van de organisatie'. In Meppel zijn de meningen over het afgelasten van de kerstviering voor basisschoolleerlingen vanavond verdeeld.

Vanuit de politiek reageert een aantal raadsleden op de afgelasting. "Het is een afweging en een keuze van de organisatie. Die respecteer ik", zegt SP-raadslid Xander Topma.



Keuze

Zijn collega van D66 Vincent Veldhorst sluit daarbij aan. "Het is een zaak van openbare orde en in samenspraak met de burgemeester heeft de organisatie een keuze gemaakt", reageert Veldhorst.



Zwichten

Paula van Eerden van GroenLinks gaat toch iets verder. "Ik vind het jammer. Het lijkt zwichten voor de angst", zegt zij. "Ik begrijp dat de toeloop vanavond groter zou worden dan verwacht. Dan komt de veiligheid in het geding en daar is op zo'n korte termijn weinig aan te doen", aldus Van Eerden.



Kerstgedachte

"Maar ik betreur het, vind het niet passen bij de kerstgedachte", aldus Van Eerden. "De dreiging is in Meppel niet groter dan in Amsterdam, maar jammer dat gebeurtenissen in de wereld zo'n stempel drukken, ook hier."



'Vrijheid beperkt'

Gisteravond postte Mark van Dijk, sportschoolhouder in Meppel een brief op zijn Facebookpagina. "Het gaat mij erom dat mensen niet meer de vrijheid hebben om een keuze te maken. Die vrijheid wordt beperkt uit oogpunt van veiligheid. Daar kan ik niet tegen. Vrijheid is ons grootste goed, daar mag je niet aan tornen. Ook niet op basis van veiligheid en angst", zegt Van Dijk.

