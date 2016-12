Vrachtwagentje belandt in berm van A37

Het vrachtwagentje (foto: Persbureau Meter)

OOSTERHESSELEN - Een vrachtwagentje is vanochtend in de berm van de A37 bij de afslag Oosterhesselen beland.

De bestuurder kwam met de schrik vrij. Een bewegwijzeringsbord is door het ongeluk kapot gereden. Ook de vrachtwagen liep schade op. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.



Het vrachtwagentje was geladen met medicijnen en zou vanuit Engeland onderweg zijn geweest naar Denemarken.