Friezen lonken naar vliegveld Eelde

EELDE - Friesland lijkt een eerste toenadering te zoeken tot een investering voor Groningen Airport Eelde.

De stad Leeuwarden heeft zich aangesloten bij het GRQ Business Network. Die club is een samenwerkingsverband van Noordelijke bedrijven. Zij willen dat er wordt geïnvesteerd in de luchthaven.Met het tekenen van een manifest bij GRQ geeft Leeuwarden aan het belang van de Noordelijke luchthaven in te zien."Afgesproken is dat we in het nieuwe jaar gezamenlijk gaan onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Culturele Hoofdstad van Europa Leeuwarden onderschrijft het grote belang van GAE voor de economische ontwikkeling van Noord-Nederland", laat GRQ weten.