Tank uit WOII teruggevonden in Paterswolde

PAETERSWOLDE - In Paterswolde is een tank uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden.

De Canadese Shermantank raakte in de zomer van 1945 van de weg en zakte weg in het veen. Dat gebeurde aan het eind van de Reigerlaan in het dorp, zo meldt RTV Noord Een inwoner van Haren hoorde bij toeval over het verhaal en besloot het verder uit te zoeken, omdat hij dacht dat de tank nog altijd in de grond zou zitten. En dat klopt: onderzoek met een bodemradar en metaaldetectoren wijst uit dat de tank er nog steeds staat.De zaak kwam onlangs aan het rollen, omdat het huis waar de tank onder de oprit zit, verkocht is en gesloopt wordt om plaats te maken voor nieuwbouw. Of de tank daarbij in de weg zit, is onduidelijk. Wat er met de tank gaat gebeuren, is ook nog onbekend.