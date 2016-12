Bert-Jan Lindeman rijdt geen Tour, maar gaat voor eigen succes

Lindeman (r.) met trainer en oud-renner Grischa Niermann (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

WIELRENNEN - Wielrenner Bert-Jan Lindeman (27) uit Assen rijdt volgend jaar niet zijn tweede Tour de France. Dat werd vanochtend bekend tijdens de teampresentatie van zijn ploeg LottoNL-Jumbo in Rijswijk. Lindeman gaat in kleinere koersen voor eigen kansen rijden.

Vorig jaar maakte hij z'n debuut in de Tour. Dat is hem best goed bevallen. Maar de wedstrijd is té gecontroleerd voor een renner als Lindeman. "Ik moet het hebben van chaos en kopgroepen die vooruit blijven. In de Tour worden die in de finale heel makkelijk teruggereden. Daar liggen niet mijn kansen", verklaart de 27-jarige Drent.



Ritzeges

Dit jaar gaat LottoNL-Jumbo meer voor ritzeges in de Tour de France dan voor een goed eindklassement. Lindeman: "Dat vind ik een goed plan. We hebben met onder anderen Dylan Groenewegen een goede sprinter in huis. En Gesink kan ook etappes winnen."



Kleinere wedstrijden

Lindemans seizoen begint al vroeg. Op 6 januari reist hij af naar Australië voor de Tour Down Under. "Ik rijd een mooi programma met kleinere wedstrijden, zoals onder meer ook de Ronde van Drenthe, de Volta Limburg Classic en de Ronde van Catalonië. Ik denk dat de kleinere wedstrijden mij wat beter liggen."



De Vuelta is, zoals het nu lijkt, de enige grote ronde waarin Lindeman komend seizoen zal starten.