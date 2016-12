Vaste contracten voor medewerkers van Scania

MEPPEL - Vrachtwagenproducent Scania heeft 51 uitzendkrachten in vaste dienst genomen.

In totaal werken 2500 mensen bij het bedrijf, waarvan vijfhonderd in Meppel.De meerderheid werkt op de vestiging in Zwolle en bij het logistieke centrum in Hasselt werken tweehonderd mensen.Grofweg een derde van het personeel is als uitzendkracht in dienst, meldt RTV Oost . Scania is de afgelopen jaren hard gegroeid. Zo'n drie jaar geleden werkten er nog zo'n 1600 medewerkers in totaal bij het bedrijf.Begin deze maand kwam het bedrijf nog in het nieuws omdat de Meppeler medewerkers ontevreden zijn over de beloning van de ploegendiensten.