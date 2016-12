Drukte op kinderafdelingen van ziekenhuizen door RS-virus

HOOGEVEEN/EMMEN - De kinderafdelingen van de ziekenhuizen van Treant hebben het extra druk door het RS-virus.

RS is een verkoudheidsvirus dat ieder jaar de kop opsteekt, maar de verschijnselen zijn dit jaar heftiger dan voorgaande jaren.De ziekenhuisgroep, met vestigingen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal, ziet pieken in het aantal opnames. Volgens een woordvoerder kan het zijn dat kinderen naar een andere locatie van Treant worden overgeplaatst, door ruimtegebrek.Ook het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen zegt te kampen met extra drukte.De intensive care van het Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG zit door het virus zo vol, dat sommige kinderen soms zelfs naar Oldenburg in Duitsland moeten om geholpen te worden. Het UMCG heeft als enige ziekenhuis in het Noorden een IC voor kinderen. Daar staan zestien bedden die nu voortdurend zijn gevuld, meldt RTV Noord