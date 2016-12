Proef met stadsbussen Assen wordt verlengd

Cityline in Assen (Foto: Jeroen Kelderman / RTV Drenthe)

ASSEN - De Cityliners in Assen blijven nog even. De kleine stadsbussen zijn er vanaf begin dit jaar als extra service voor de Wmo'ers. Het college heeft besloten om nog een jaar door te gaan met dit experiment.

Door de bezuinigingen op het openbaar vervoer van 2016 zouden de bussen uit de Asser binnenstad verdwijnen. De pilot van de gemeente, provincie, OV-Bureau en vervoerder Vervoersmanagement Noord-Nederland (VMNN) moet het openbaar vervoer in Assen veilig stellen.



Bus stopt niet alleen bij haltes

Volgens een woordvoerder van de gemeente ontdekken steeds meer Assenaren de Cityliner en wil de gemeente daarom nog een jaar langer doorgaan met het experiment. In de aanloop naar de nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer wil de gemeente zo veel mogelijk ervaring op doen met deze vorm van vervoer.



Samenvoeging

Met dit experiment worden doelgroepenvervoer en openbaar vervoer samengevoegd. De Cityliner stopt niet alleen bij haltes. Iedereen die de bus ziet rijden, kan hem aanhouden en instappen. "Als het maar een veilige plek is", zei wethouder Ruud Wiersema een jaar geleden. "De chauffeur kan ook helpen met bijvoorbeeld zware boodschappen."