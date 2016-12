Tien genomineerden 'Leukste uitje van Drenthe 2017' bekend

DEN HAAG/ASSEN - Tien uitjes zijn in de race voor de titel 'Leukste uitje van Drenthe 2017' die wordt georganiseerd door de ANWB.

- Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord (nieuw in 2017)- Hunebedcentrum in Borger (nieuw in 2017)- Plopsa Indoor Coevorden in Dalen (nieuw in 2017)- Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen- Veenpark Wereld van Veen in Barger-Compascuum- Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe in Ruinerwold- Zoo Bizar in Orvelte- Kabouterland in Exloo- Suptropisch zwembad De Bonte Wever in Assen- Drouwenerzand Attractiepark in DrouwenVoor de landelijke verkiezing van het ‘Leukste uitje van Nederland’ nomineerde de ANWB 28 uitjes. Wildlands Adventure Zoo in Emmen dingt mee naar de eerste prijs in de landelijke verkiezing.De ANWB organiseert de verkiezing van het ‘Leukste uitje van Nederland’ voor de zevende keer. Vorig jaar werd het Drents museum het ‘Leukste uitje van de provincie Drenthe’. De Apenheul in Apeldoorn werd het ‘Leukste uitje van Nederland’.Wie de winnaars zijn wordt bekendgemaakt op dinsdag 10 januari tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Jaarbeurs in Utrecht.