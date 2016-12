Nobelprijswinnaar Feringa is ereburger van Tynaarlo

PATERSWOLDE - Nobelprijswinnaar Ben Feringa is benoemd tot ereburger van de gemeente Tynaarlo.

Het is twaalf dagen geleden dat Feringa de Nobelprijs in ontvangst nam. Sinds bekend werd dat de inwoner van Paterswolde de prijs zou krijgen, is hij is al op bezoek geweest bij de koning, benoemd tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw en ereburger van Groningen geworden. Ook wordt een nieuw gebouw van de Rijksuniversiteit Groningen vernoemd naar de Drentse chemicus.Reden voor de onderscheiding is het onderzoek dat professor Feringa deed naar de nanotechnologie. Op 5 oktober werd bekend dat de 65-jarige Drent de Nobelprijs voor de Scheikunde zou krijgen voor zijn onderzoek naar moleculaire nanomachines . Volgens de gemeente is dit onderzoek talrijk, spectaculair en van groot belang voor de samenleving.De erepenning is de hoogste onderscheiding die de gemeente Tynaarlo kent. Voorgangers van de erepenning van de gemeente Tynaarlo zijn P.C. Hooftprijswinnaar Gerrit Krol, oud-wethouders Harm Assies, Henk Kosmeijer en Johannes Frieling, oud-voorzitter van Stichting Bloemencorso Eelde André Ensing en voorzitters van de historische vereniging Ol Eel Nico en Alie Harms.