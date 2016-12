Brabants bedrijf start op voormalige Philips-locatie Emmen

Oud Philips-medewerkers terug in fabriek (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Het bedrijf Added uit Brabant start als eerste bedrijf op de voormalige Philips-locatie in Emmen. Na een tijdje moeten er meerder bedrijven gebruik gaan maken van de 'gedeelde slimme fabriek'.

Added is onderdeel van het overkoepelende Chezz partners



Bij het nieuwe bedrijf Added kunnen bedrijven terecht die ideeën hebben voor een nieuw product of productieproces, maar die niet voldoende kennis, apparatuur en tijd hebben om het idee zelfstandig verder uit werken.



Oud-Philips medewerkers

Added brengt de herontwikkeling van de Philips-locatie in een versnelling. Added start met 18 medewerkers; Sustainder met 22 medewerkers. De helft van deze 40 medewerkers zijn oud-Philips medewerkers. Chezz wil in vijf jaar groeien naar 100 medewerkers.



Gezamenlijke investering

Chezz investeert 5,6 miljoen euro in Added. Het Ministerie van economische zaken, gemeente Emmen en provincie Drenthe dragen gezamenlijk 3,5 miljoen euro bij.



Minister Henk Kamp van Economische Zaken reageert verheugd. “De komst van de slimme fabriek Added is goed nieuws voor de economie van Zuidoost-Drenthe. Met deze nieuwe fabriek krijgt de regio een krachtige impuls om concurrerender te worden en zich te richten op innovaties. Dat is niet alleen goed voor de economie maar ook voor de regionale werkgelegenheid."