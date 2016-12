Drentse statenfracties willen vaart achter plannen voor windmolenalternatieven

ASSEN - Een aantal Drentse statenfracties doet een dringend beroep op Gedeputeerde Staten om in gesprek te gaan met minister Kamp.

In een brief aan commissaris van de koning Jacques Tichelaar verzoeken ze hem zo snel mogelijk over alternatieven voor windmolens te gaan praten met de minister. De brief is ondertekend door de SP, Sterk Lokaal, D66, 50Plus en de PVV.De Tweede Kamer gaf de regering eerder deze week de opdracht om de plannen voor de plaatsing van windmolens in de ijskast te zetten. Of minister Kamp van Economische Zaken daarin meegaat, is nog niet duidelijk. In de Drentse Veenkoloniën zijn plannen voor 45 windmolens.