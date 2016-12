'Moi', zo heet de nieuwe elpee van Daniël Lohues

ERICA - De nieuwe plaat van Daniël Lohues heet 'Moi' en bevat een greep uit de nummers die hij de afgelopen tijd maakte aan zijn keukentafel in Erica.

Waar hij bij vorige platen zijn inspiratie soms opdeed in Amerika, heeft hij zich dit keer bewust laten inspireren door mensen, dingen en verhalen dicht bij huis. "Hoe doen de mensen? Wat zeggen ze? Mensen kunnen echt de prachtigste dingen zeggen", vertelt Lohues. "Ik heb veel gesprekjes gevoerd, ook met wildvreemden. Gewoon iemand die je ergens tegenkomt. Dat komt ook wel weer terug in de muziek.""Een troostlied voor een vriend wiens vader erg ziek was, een lied over Widdukind de Hertog der Saksen, een nummer over een vogeltje dat niet meer kan vliegen, en ook ‘de dag van vandaag’ wordt bezongen. Een liedverzameling over het leven op een dorp en hoe dat zich verhoudt tot de wijde wereld. Soms kruipt Daniël in de huid van personages waar hij een praatje mee maakte tijdens zijn rondritten door het Saksenland. En steeds weer de tijd die ondertussen verder tikt en de wind die maar blijft draaien", aldus het management van Lohues. De nieuwe plaat komt in het voorjaar uit. Lohues trekt van februari tot juli met zijn nieuwe theatervoorstelling Moi door het land. De muzikant begint in Hardenberg en eindigt in het Atlas Theater in Emmen.