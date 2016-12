Arend Steenbergen afgezwaaid als voorzitter LTO Drenthe

GRONINGEN - Een 'samenbinder', zo wordt voormalig voorzitter Arend Steenbergen van LTO Drenthe genoemd.

Vandaag nam hij afscheid van de landbouworganisatie tijdens de LTO Dag van de Regio in Groningen."Het is een dubbel gevoel." zegt Steenbergen. "LTO is een hele mooie organisatie waar ik een mooie tijd heb beleefd. Maar er is een reorganisatie geweest en ik heb ervoor gekozen om toch meer thuis te willen zijn op ons eigen bedrijf en dat gaat nu gebeuren." Steenbergen gaat weer terug naar de koeien.Hij zat al sinds 1993 in het bestuur van de LTO. De laatste vijf jaar is hij voorzitter van Drenthe. In Drenthe zijn ze vol lof over Steenbergen."Hij is duidelijk en kan mensen samenbrengen", vertelt akkerbouwer Dirk Jan Beuling. Reinder Hoekstra van de Natuur en Milieufederatie Drenthe beaamt dat: "Een samenbinder, iemand die goed voor het collectieve belang staat."Boerin Sietske Hilhorst vond in Steenbergen een luisterend oor. "Hij gaf thuis als je als lid belde." En dat klopt volgens bestuurslid van LTO Noord Jan Bloemerts. "Arends was bereikbaar en benaderbaar."