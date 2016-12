Samen voor de Voedselbank levert bijna 183.000 euro op

De totaalopbrengst is 182.908 euro (foto: RTV Drenthe/Fred van Os) Harrie Timmerman van de Voedselbank geflankeerd door presentator Margriet Benak en hoofdredacteur Dink Binnendijk

ASSEN - De actie Samen voor de Voedselbank heeft dit jaar in totaal 182.908 euro opgebracht. Dat werd bekend tijdens de finale-uitzending op TV Drenthe.

Het bedrag is de optelsom van alle cheques en de waarde van de producten die de afgelopen anderhalve week zijn geschonken.



Wat er in totaal binnenkwam

- 1886 kratten

- 70.476 producten

- 41.645 euro aan cheques



Ambassadeurs

Anderhalve week lang voerden de inwoners van de provincie actie voor de voedselbanken in Drenthe. Met behulp van zeven ambassadeurs, onder wie Ard van der Tuuk, Jacques Tichelaar en Roelof Klinkhamer, werden bedrijven en instellingen bezocht.



In heel Drenthe waren de Vrouwen van Nu en heel veel andere vrijwilligers actief. In Hoogeveen hebben de Soroptimisten en de Rotaryclub zich ingezet om producten in te zamelen. De Lions hebben dit gedaan in Assen.



Vrachtwagens

Verder kwamen de kratten en dozen uit alle hoeken van de provincie. Basisscholen, supermarkten, kleine en grote bedrijven en verenigingen; iedereen kwam in actie. Er zijn zoveel goederen ingezameld dat de vrachtwagens van Coop en Remark zijn ingezet om alle goederen van het pand van RTV Drenthe naar de vier voedselbanken in Drenthe te vervoeren.



In onze provincie maken vierduizend mensen gebruik van de voedselbank.