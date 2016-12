Auto ramt vrachtwagen tussen Borger en Gasselte

De personenauto is zwaar beschadigd (foto: Van Oost Media)

BORGER - Een personenauto is vanavond op een vrachtwagen gebotst op de N34 tussen Borger en Gasselte.

De personenauto reed achterop de vrachtwagen, die in de berm geparkeerd stond. De auto raakte zwaar beschadigd en de bestuurder daarvan raakte gewond. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Bij diegene wordt ook bloed afgenomen, omdat de politie vermoedt dat de man heeft gedronken.



De weg was volledig gestremd. Het verkeer tussen Borger en Gasselte werd tijdelijk omgeleid, maar is inmiddels weer vrij gegeven.