WK wielrennen niet in 2020 maar mogelijk in 2021 naar het Noorden

WK wielrennen niet in 2020 maar mogelijk in 2021 naar Noorden

WIELRENNEN - De stichting die het WK wielrennen naar Groningen en Drenthe wil halen verschuift haar focus van 2020 naar 2021.

"Het blijkt dat het handiger is om te opteren voor 2021 of daarna. In 2017, 2018 en 2019 is het WK al aan Europese landen toegewezen. Uit het verleden blijkt dat het evenement daarna buiten Europa wordt verreden en daarom is het handiger om te opteren voor het WK dat daarna komt en dan is het 2021 ", verklaart oud-schaatsster Renate Groenewold die bestuurslid is van de stichting.



Het WK van 2020 is overigens nog niet toegewezen aan een ander land. Maar Colombia is in de race. "Je moet natuurlijk kijken naar waar onze kansen het grootst zijn. Het geeft ons ook de tijd om onze organisatie nog beter in te richten. We kunnen verder kijken naar de financiële haalbaarheid en nog meer draagvlak creëeren", aldus Groenewold.



Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek is net klaar en in handen van de overheden die de opdracht hebben gegeven. "Er staat grofweg in dat het Noorden er wel klaar voor is, op wat mitsen en maren na. Natuurlijk gaat het dan om het financiële gedeelte. Het is bekend dat het WK rond de 15 miljoen euro gaat kosten. We moeten nu goed gaan kijken waar dat geld vandaag komt. Het Noorden is aan zet. We zullen het met elkaar moeten dragen."



In 2018 wijst de UCI het WK van 2021 toe

Om het wereldkampioenschap in 2021 binnen te halen, moet er uiterlijk op 1 januari 2018 een 'letter of intent' en 25.000 euro aan de wereldwielerbond UCI worden overhandigd. Daarna zal begin juni een gedetailleerd bidbook moeten worden aangeleverd. Tijdens het wereldkampioenschap van 2018 in Innsbruck wijst de UCI het WK voor 2021 toe.

Door: Karin Mulder Correctie melden