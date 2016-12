Geen versoepeling kinderpardon ondanks inspanningen PvdA in het Noorden

DEN HAAG/ASSEN - Er komt geen versoepeling van het kinderpardon. De motie, die was ingediend door de ChristenUnie en GroenLinks, heeft het vanavond niet gehaald.

De PvdA stemde tegen. Dat gebeurde ondanks een oproep van vijftig fractievoorzitters van de PvdA in het Noorden om in te stemmen met de motie voor een ruimhartiger kinderpardon. Initiatiefnemer van de brief was Raymond Wanders van de PvdA in Emmen. De Leeuwarder Courant meldt dat PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher vóór het partijcongres van 14 januari in overleg gaat over het kinderpardon met lokale fractievoorzitters uit het Noorden. Hij wil met concrete voorstellen komen om bestaande zorgen "een plek te geven". De kinderpardonmotie kreeg 39 van de 147 stemmen in de Tweede Kamer. GroenLinks, SP, D66, ChristenUnie en PvdD waren voor.Volgens Wanders is het belangrijk dat er een ruimer kinderpardon komt omdat 98 procent van de aanvragen wordt afgewezen.Wanders heeft zich de afgelopen tijd ingezet voor de 9-jarige Samira en haar familie. Het meisje zit in het azc in Emmen. Ze woont acht jaar in Nederland, maar volgens de huidige regels mag ze hier niet blijven. Samira zou eerder deze maand zelfs worden uitgezet. Maar mede dankzij de inzet van Wanders kan ze voorlopig blijven.