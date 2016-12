Ook Assen wil investeren in vliegveld Eelde

ASSEN - De gemeenteraad van Assen stemde vandaag in met het investeringsvoorstel voor Groningen Airport Eelde. Daarnaast wil de gemeente zo snel mogelijk de aandelen verkopen.

"Misschien wil de provincie Friesland de aandelen wel kopen," oppert wethouder Albert Smit. De gemeente Assen is de aandelen al jaren liever kwijt dan rijk , maar dit is de eerste keer dat de intentie om de aandelen te verkopen, zo duidelijk op papier wordt gezet.De wethouder noemt als mogelijk geïnteresseerde de provincie Friesland . "Zij zijn de aangewezen instelling om hier in te springen. Al zouden ze dan nog meer aandelen moeten kopen, willen ze gelijk staan aan de provincies Drenthe en Groningen."De ChristenUnie, SP en GroenLinks stemden tegen het voorstel om te investeren in het vliegveld. Laura Punt, van GroenLinks, is fel in haar betoog: "In de afgelopen vijftien jaar heb ik niets anders gehoord dan dat het beter zou gaan met het vliegveld als we er geld in zouden stoppen. Het is nog niet eens bekend hoe groot deze investering is. En dan met droge ogen beweren dat dit verantwoord is..."Het is voor geen van de aandeelhouders nog duidelijk hoeveel ze precies moeten investeren. Over een klein halfjaar moet duidelijk worden welke partijen willen investeren en hoeveel."We weten alleen dat het uiteindelijk 46 miljoen euro moet gaan opleveren voor het vliegveld," reageert wethouder Albert Smit. "Dat zijn grote bedragen, die we bijvoorbeeld liever in een ijsbaan willen steken."De gemeente Assen was hekkensluiter van alle aandeelhouders. Eerder stemden de provincies Drenthe en Groningen al voor het investeren in het vliegveld, evenals de gemeente Groningen . De gemeente Tynaarlo stemde als enige aandeelhouder tegen het plan. Een meerderheid van de gemeenteraad wilde wel investeren, maar alleen onder strenge voorwaarden. De partijen kwamen er onderling niet uit.