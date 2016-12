Wethouder in overleg over beplanting langs N33 bij Rolde

Er komt een onderzoek naar de geluidsoverlast (foto: Google Streetview)

GIETEN/ROLDE - Wethouder Co Lambert gaat in overleg met bewoners van Rolde over het aanplanten van bomen langs de N33.

De raad stemde unaniem in met een plan dat werd ingediend door D66, VVD en PvdA. “We waren dit al van plan, maar het is mooi dat dit nu wordt ondersteund”, aldus wethouder Co Lambert.



Boswal

In Rolde wordt al langer gesproken over maatregelen om geluidsoverlast door het voorbij razende verkeer op de N33 in te beperken. Het lukte de gemeente niet om een bosperceel aan te planten langs de weg van Assen naar Veendam. De bomen moesten de overlast door de N33 beperken, maar de gemeente en een van de grondeigenaren werden het niet eens over de prijs voor de grond langs de weg.



Maatregelen

De oppositiepartijen dringen al langer aan op blijvende maatregelen tegen de geluidsoverlast in Rolde, maar volgens verschillende andere fracties is het dorp verdeeld over welke maatregelen de juiste zijn.



“Ik heb bijna dagelijks mensen aan de lijn die mij vragen waarom in Gieten wel een geluidsscherm komt, maar in Rolde niet”, stelt Arie Fonk van D66. Volgens wethouder Lambert heeft de gemeente niet genoeg geld om de vele honderden meters weg bij Rolde te voorzien van een geluidsscherm.



Het bosperceel dat zou worden aangeplant was bedoeld om het geluid te camoufleren. "Het levert geen enorme geluidsreductie op", legt wethouder Lambert uit. "Stukjes bos of geluidswal neerzetten zou de problemen juist erger kunnen maken, omdat het geluid steeds verdwijnt en weer terugkomt, waardoor het extra opvalt."



Gieten

De raad ging unaniem akkoord met de bouw van een geluidsscherm langs de N33 bij Gieten. Het geld dat overblijft na de bouw, naar verwachting een kleine 200.000 euro, is beschikbaar voor onderzoek en eventueel het planten van bomen langs de weg bij Rolde.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden